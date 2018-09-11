WRC resmi sitesi, Deniz'i tercih etti

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) resmi sitesi wrc.com, Türkiye Rallisi adıyla düzenlenecek Marmaris etabının tanıtım fotoğrafında rallicimiz Deniz Fahri'nin fotoğrafını kullandı

Soydan SAKALLI

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayak yarışında 22 ayrı ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu, Muğla'da finişi görebilmek için mücadele verecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla ve çevresinde, Türkiye Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona renkli görüntülere sahne olacak. Ralli şampiyonuna, Uluslararası Otomobil Sporları Birliği (FIA) organizasyonlarında daha önce tanık olunmamış farklı bir hediye verilecek. TOSFED, WRC tarihinde ilke imza atarak şampiyona, 47 metrelik lüks süper yatla bir hafta Türkiye tatili ödülü verecek. Bu, ralli tarihinin en büyük ödülü olarak WRC kayıtlarına girecek.

Organizasyonda 22 ayrı ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcu mücadele edecek. Türkiye Rallisi'nde 72 gözetmen, 350 sektör olmak üzere 912 kişi görev yapacak. Ayrıca Avrupa'nın farklı ülkelerinden 19 FIA üst düzey görevli, 30 derecelendirme ve televizyon yayını görevlisi olmak üzere 49 yabancı görev alacak. Rallinin 155 televizyondan yayınlanarak 849 milyon kişiye ulaşması tahmin ediliyor. Dünya Ralli Şampiyonası için 50 bin yerli ve yabancı turist bölgeye gelecek. Pilotlar, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecekler.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) resmi sitesi wrc.com, Türkiye Rallisi adıyla düzenlenecek Marmaris etabının tanıtım fotoğrafında rallicimiz Deniz Fahri'nin fotoğrafını kullandı. Deniz Fahri'nin yanı sıra Bora Manyera da rallide start alacaklar.