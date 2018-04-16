Sezon Dilekkaya’da tamamlandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2017-2018 Motokros Şampiyonası’nın üçüncü ve son yarışı, geçtiğimiz gün Dilekkaya’da yapıldı

2017-2018 sezonu motokros şampiyonası, Ocak ve Şubat aylarında yapılan ilk iki yarışın ardından üçüncü ve son yarış ile geçtiğimiz gün Dilekkaya Motokros Pisti’nde yapıldı.

Yarış; MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılırken 15 sporcunun mücadele ettiği yarış sonunda birinciler belirlendi. MX1A sınıfında Yunus Özyay birinci, Altan M.Altan ikinci, Mustafa Dersev üçüncü oldu. MX1B sınıfında Faik Enderoğlu ilk sırada yer alırken Mehmet Tan ve Arda Alibaba sırasıyla takip eden isimler oldular. MX2 sınıfında ise Barış Hürkol birinci, Taygun Gökte ikinci ve Mazhar Moda üçüncü oldu.