Ralli evine dönüyor

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, 2017-2018 Kış Kupası Ralli Sprint Şampiyonası ikinci yarışını düzenleyecek. Lefkoşa Ralli Sprint adı altında düzenlenecek olan yarış uzun süredir yarışın düzenlenmediği Hamitköy etaplarında düzenlenecek. Yarış 21 Ocak Pazar günü saat 11:00'de başlayacak.
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