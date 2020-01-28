banner255
banner69
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
10 0
Empati maçında buluştular
Empati maçında buluştular
9 0
 
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
177 0
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
22 0
38 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
71 0
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
801 0
banner374

Ralli basına tanıtılacak

banner27

Ralli basına tanıtılacak

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı 2 Şubat Pazar günü yapılacak.

Lefkoşa Ralli Sprint adıyla Hamitköy’de gerçekleştirilecek olan yarış Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının da ilk yarışı olacak. Yarışta KKTOK – KITMOK iş birliği ile AtvEnduro Cup ilk yarışı da aynı parkurda gerçekleşecek.

Yarışı basına tanıtmak için Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Cuma günü saat 10:00’da Şefler Pastanesinde basın toplantısı düzenleyecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.