Ralli basına tanıtılacak

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı 2 Şubat Pazar günü yapılacak.

Lefkoşa Ralli Sprint adıyla Hamitköy’de gerçekleştirilecek olan yarış Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının da ilk yarışı olacak. Yarışta KKTOK – KITMOK iş birliği ile AtvEnduro Cup ilk yarışı da aynı parkurda gerçekleşecek.

Yarışı basına tanıtmak için Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Cuma günü saat 10:00’da Şefler Pastanesinde basın toplantısı düzenleyecek.