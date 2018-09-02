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Raikkonen, Hamilton'ı durduramadı

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı İtalya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu

Raikkonen, Hamilton'ı durduramadı
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Formula 1'de sezonun 14. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa ikinci sırada başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun 6'ncı, kariyerinin 68'inci şampiyonluğunu yaşadı.

Ferrari'den Alman Kimi Raikkonen'in ikinci tamamladığı yarışı, Mercedes'ten Fin pilot Valtteri Bottas 3. sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 256'ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, takipçisi Vettel ile arasındaki farkı 30'a çıkardı. İki sürücüyü, 164 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 159 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izledi.

Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si, 16 Eylül'de yapılacak. 

- İlk 10

İtalya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

6. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

7. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

8. Sergio Perez (Racing Point Force India)

9. Carlos Sainz (Renault)

10. Lance Stroll (Williams Mercedes)

- Pilotlar klasmanı 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 226

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 164

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 159

5. Max Verstappen (Hollanda): 130

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 415 puan

2. Ferrari: 390

3. Red Bull: 248

4. Haas: 84

5. Renault: 84 

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