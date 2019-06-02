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Offroadçular, Hilmi anısına tırmandılar

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Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun da katkılarıyla geçtiğimiz gün Hilmi Çelebioğlu anısına offroad tırmanma yarışı gerçekleştirdi. Yarışta 4 kategoride dereceye girenler belirlendi

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Offroadçular, Hilmi anısına tırmandılar
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Offroad camiasının sevilen isimlerinden, geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hilmi Çelebioğlu,geçtiğimiz gün Alagadi-Alevkayası arasında hazırlanan 10 kilometrelik etapta yapılan offroad tırmanma yarışı ile anıldı.

Herhangi bir şampiyonaya puan vermeyen özel yarış olarak organize edilen, Offroadçuların Tırmanma, Motosikletçilerin de Enduro formatında yaptıkları yarış tarzı olarak yapılan ve iki camiayı anlamlı bir organizasyon için bir araya getiren yarışta 29 ekip start aldı.

Biri antrenman olmak üzere motosiklet ve ATV yarışçıları etabı ikişer kez, UTV ve Otomobil kategorisi yarışçıları ise üçer kez etabı geçtiler. ATV Kategorisinde günün en iyi derecesini Sona Singh, Motosiklet kategorisinde Hasan Çeto, UTV Kategorisinde Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi ve Otomobil Kategorisinde Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi elde etmeyi başardı. 4 kategori kendi içinde 9 sınıfa ayrıldı. ATV1 sınıfında Temel Atila ve Ahmet Türkoğlu sırasıyla podyumu oluşturdu. ATV2 sınıfında Ahmet Miralay ve Aydın Kırık podyumu oluştururken, Sona Singh ATV4’ün birincisi oldu. Motosiklet MX1A’da Hasan Çeto’yu Yücel Topcu ve Çağlar Çakır takip etti. MX1B’de podyumu sırasıyla Hasan Sezgin, Ahmet Ömerağa ve Sami İsak oluşturdu. Birbirlerine yakın dereceler elde eden UTV yarışçılarından ilk sırada Ahmet Kofalı-Buğur Kambillili ikilisi yer aldı. Onları sırasıyla Edim Macila-Eser Harper ikilisi ve Mustafa Çelikden-Taykun Erdal ikilisi takip etti. Otomobil Kategorisi Sınıf T1’de Orhun Mevlit-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi birinci, Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi ikinci oldu. Sınıf T2’de Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi birinci, Dayel  Direl-Ersal Berberoğlu ikilisi ikinci oldu. Sınıf T3’te ise Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi birinci, Soyer Arseven-Hasan Reyhan (B.) ikilisi ikinci ve Hasan Reyhan (K.)-Halil Mulla ikilisi üçüncü oldu.

Yarış sonunda Hilmi Çelebioğlu’nun babasının Karaoğlanoğlu’ndaki dükkanı önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Çelebioğlu ailesi, KITMOK, KYOFF ve KKOK yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

ATV Kategorisi Dereceler:

Sıra

Pilot

No.

Sınıf

Antrenman

Derece

1

Sona Singh

91

ATV4

12:16.748

11:45.010

2

Ahmet Miralay

8

ATV2

13:30.755

12:16.331

3

Temel Atila

101

ATV1

14:21.682

13:02.240

4

Aydın Kırık

ATV2

14:05.061

13:55.369

5

Ahmet Türkoğlu

303

ATV1

15:15.455

16:28.870

6

Caner Müjde

363

ATV1

Start Alamadı

Motosiklet Kategorisi Dereceler:

Sıra

Pilot

No.

Sınıf

Antrenman

Derece

1

Hasan Çeto

281

MX1A

11:57.534

12:04.689

2

Yücel Topcu

7

MX1A

19:08.615

12:15.763

3

Hasan Sezgin

92

MX1B

14:28.289

12:59.252

4

Çağlar Çakır

17

MX1A

13:19.068

12:59.293

5

Ahmet Ömerağa

123

MX1B

14:10.852

12:59.758

6

Ahmet Yıldız

999

MX1A

13:41.177

13:23.621

7

Sami İsak

5

MX1B

16:31.753

13:37.229

8

Enver Durak

50

MX1B

18:14.123

13:58.220

9

Özgür Yıldırımlar

222

MX1B

17:17.851

Start Alamadı

10

Doğay Erlant

1

MX1A

Start Almadı

11

Doğukan Günsev

444

MX1B

Start Almadı

UTV Kategorisi Dereceler:

Sıra

Pilot

Co-Pilot

No.

Araç

Sınıf

Derece

1

Ahmet Kofalı

Buğur Kambillili

2

CanAm Maverick X3 T

UTV

11:23.791

2

Edim Macila

Eser Harper

1

CanAm Maverick X3 T

UTV

11:29.717

3

Mustafa Çelikden

Taykun Erdal

3

CanAm Maverick X3 T

UTV

11:32.249

Otomobil Kategorisi Dereceler:

Sıra

Pilot

Co-Pilot

No.

Araç

Sınıf

En İyi Derece

1

Niyazi Bedel

Hasan Güney

5

Land Rover Discovery

T3

12:34.897

2

Göksel Macila

Buğra Tabak

4

Mitsubishi PajeroEvo

T2

12:50.893

3

Soyer Arseven

Hasan Reyhan B.

6

Mitsubishi PajeroEvo

T3

13:20.737

4

Hasan Reyhan K.

Halil Mulla

8

Mitsubishi Pajero

T3

13:30.363

5

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

15

Nissan Patrol

T3

14:03.096

6

Orhun Mevlit

Ahmet Buzlukcuoğlu

16

Suzuki Jimny

T1

14:12.173

7

Burak Emingil

Emin Emingil

13

Suzuki X90

T1

14:13.858

8

Sander Kahveciler

Eser Sülo

12

LandroverTomcat

T3

14:38.278

9

DayelDirel

Ersal Berberoğlu

17

Mitsubishi Pajero

T2

15:29.902

10

Cem Aytaç

Ramadan Uzun

7

Nissan Patrol

T2

Finiş Göremedi

11

Hilmi Çelebioğlu

DenizcanErpolat

11

Mitsubishi PajeroEvo

T2

Finiş Göremedi

12

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

14

LandroverTomcat

T3

Finiş Göremedi

13

Argun Çağıl

Harun Çakır

9

LandroverTomcat

T3

Start Almadı

14

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

10

Suzuki Grand Vitara

T2

Start Almadı

15

Ali Elizel

Çetin Şenbaş

18

Suzuki Vitara

T1

Start Almadı

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