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Off Road heyecanı Alagadi’de yaşanacak

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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası, Pazar günü Alagadi’de Veleddin Hüdan anısına yapılacak yarış ile başlıyor

Off Road heyecanı Alagadi’de yaşanacak
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin de desteği ile 2018 KKORD Off Road Şampiyonası bu Pazar başlıyor.

Sezonun ilk yarışı Alagadi’de merhum üye Veleddin Hüdan anısına beşinci kez yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler 3 kilometrelik parkuru ikişer kez geçecekler. Off Road parkurları arasında en sevilenlerden biri olan Alagadi parkurunda yapılacak yarış seyircilere de tüm parkuru 1 noktadan izleme imkanı tanıyor. Saat 10.30’da başlayacak yarışta ekipler üçer dakika arayla start alıp iki kısım üzerinden mücadele verecekler. Öğle saat 13.30’da yapılacak ödül töreni ile tamamlanması planlanan yarışta ekipler araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. Yarış, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Güven Sigorta, Bigibox ve Enerji FM’in destekleri ile gerçekleştirilecek.

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