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Mulla ve Deniz’den başarılı finiş

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36. Kocaeli Rallisi’nde yarışan rallicilerimizden Deniz Fahri, Kocaeli Rallisi’ni genel klasman dördüncüsü olarak tamamlarken, Halil Mulla onuncu oldu

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Mulla ve Deniz’den başarılı finiş
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Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi Skoda Fabia R5 ile birinci, GP Garage My Team'dan Hakkı Ağaoğlu-Erkan Güleren Peugeot 207 S2000 ile ikinci olurken, Ford Motorsport Turkey'den Yağız Avcı-Onur Vatansever Ford Fiesta R5 ile ise üçüncülüğe ulaştı.

Rallicimiz Deniz Fahri, Kocaeli Rallisi’ni genel klasman dördüncüsü olarak tamamlarken, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı 3. olarak tamamlamış oldu.

36. Kocaeli Rallisi’nde yarışan ekiplerimizden Halil Mulla – Mehmet Çağla ralliyi, genel klasman onuncusu ve Sınıf-4 beşincisi olarak tamamladı.

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