Motorlar bugün Kantara'ya tırmanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği “KITMOK Moto Tırmanma Yarışı” bugün Ardahan-Kantara arasında yapılıyor.

İki yarış olarak planlanan Moto Tırmanmada ilk yarış bugün Ardahan-Kantara yolunda hazırlanan 3bin 500 metrelik parkurda yapılıyor. Yarışçılar parkuru biri antrenman olmak üzere 3 kez geçecekler.

11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak yarış, Supermoto, ATV ve Pist Motoru olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak. Kategoriler de kendi içlerinde motor hacimlerine göre ayrılacak ve toplam 9 sınıfta mücadeleler olacak. Sınıflar; ATV1, ATV2, ATV3, ATV4, Supermoto 250, Supermoto 450, Racing 600, Racing 750 ve Racing 1000+ olacak.