Motorcular Ardahan’da tırmandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organize ettiği “KITMOK Moto Tırmanma Yarışı” Ardahan-Kantara arasında hazırlanan 2bin 500 metrelik parkurda yapıldı

İki yarış olarak planlanan Moto Tırmanmada ilk yarış geçtiğimiz gün Ardahan-Kantara yolunda hazırlanan 2bin 500 metrelik parkurda yapıldı.

Yarışçılar parkuru biri antrenman olmak üzere 3 kez geçtiler. Racing ve Supermoto olmak üzere iki kategoride, motor hacimlerine göre toplam 4 sınıfta 18 yarışçı mücadele etti. Güven Sigorta, Lungo Cafe, İskele Belediyesi, Worldtech Büro teknik ve Radyo Juke ’un katkılarıyla, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen yarışın Racing 600cc-750cc birincisi Kerem Eker, Racing 1000cc birincisi Raif Ömerağa oldu.

Bölge halkının yoğun ilgisiyle yapılan yarışta MX1A’da Mehmet Silahşor ilk sıradaki isim olurken MX1B’de Cafer Polili birinci oldu. Yarışta dereceye girenlerin kupalarını alacakları ödül töreni bugün saat 20.00’de Worldtech Büro teknik mağazasının yanında yapılacak.

Racing 600cc-750cc

1-Kerem Eker (11)

2-Uğur Zorlu (69)

3-Ogün Özgökçen (81)

Racing 1000cc +

1-Raif Ömerağa (469)

2-Mustafa Yeltekin (36)

3-Ahmet Sertsoy (88)

MX1A

1-Mehmet Silahşor (23)

2-Yunus Özyay (46)

3-Dimitris Meitanides (147)

MX1B

1-Cafer Polili (79)

2-Mert Uluşan (777)

3-Hasan Yılmaz (16)