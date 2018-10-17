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Mağusa'da, Moto Drag heyecanı yaşanacak

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Mağusa'da, Moto Drag heyecanı yaşanacak
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu'nun (KITMOK) organize ettiği Moto Drag Şampionası'nın 3. ayak yarışı, 21 Ekim Pazar günü, Mağusa'da gerçekleştirilecek.

Mağusa Tantura bölgesi ile DAÜ Çember arasındaki alanda gerçekleştirilecek olan yarışta saat 10:00'da "Tekli Sıralamalar" saat 12:00'de ise "İkili Elemeler" yapılacak.

Sezonun son yarışı olan ve kategorilerde şampiyonların belirleneceği yarışta pilotlar arasında büyük çekişme yaşanması bekleniyor.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 11 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklanan Enduro yarışı ise 10 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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