Macila yeni arabasıyla bileniyor

Necati KÜLAHLILAR

Tecrübeli ralli pilotu Fikri Macila, Covid 19 salgını sebebiyle ralli yarışlarına verilen aradan sonra yeni sezona yeni arabasıyla iddialı hazırlanıyor.

11 – 12 Temmuz’da yapılacak olan Lefkoşa Rallisi hazırlıklarına başlayan Fikri Macila, yarışmaya ara veren genç şampiyon Cevdet Alptürk’ün Skoda Fabia R5 marka yarış arabasını satınaldı.

Balıkesir etabında yardımcı pilot Doğa Koyuncu ile yaklaşık bir buçuk saat antrenman yapan Fikri Macila, Skoda Fabia R5’in şimdiye kadar sürdüğü arabalardan çok farklı olduğunu söyledi. Antrenmanda Deniz Fahri, Harun Çakır ve Hasan Macilada yer alarak Fikri Macila’yı izlediler.