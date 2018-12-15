Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü

Offroad Ralli-Sprintte sezonu, “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile tamamlanırken, yarışı Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi kazandı. 2018 Offroad Rally-Sprint Şampiyonu ise Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi oldu. SRC Racing Team takım şampiyonu oldu

Kyrenia Offroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği tarafından organize edilen üç yarışlık ilk Offroad Rally-Sprint şampiyonası dün Aslanköy’de yapılan “Kale Boya Offroad Rally-Sprint” yarışı ile tamamlandı.

Aslanköy’de hazırlanan yaklaşık 6,3 kilometrelik etabı biri antrenman olmak üzere üç kez geçtiler. Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün üstlendiği yarışta Mitsubishi Pajero Evo ile yarışan Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi 10 dakika 8.679 saniyelik dereceleri ile ilk sırada yer alan ekip oldular. İkinci sırada yer alan ekip Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi oldu ve ikili sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardılar. Ayrıca ilk iki sırada yer alan SRC Racing Team ekipleri takımlarda da şampiyonluğa ulaştılar. Bir önceki yarışta ilk sırada yer alan Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi, test etabında takla atmalarına rağmen üçüncü olmayı başardılar ve podyuma çıktılar. Sadece 0,077 saniye farkla dördüncü olan bir diğer SRC Racing Team ekibi Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi podyumu kaçıran ekip oldular.

Sınıf T2 birincisi Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi, Sınıf T3 birincisi Göksel Macila-Yücel Topcu ikilisi, Sınıf T4 birincisi ise Cem Aytaç-Cevdet Alptük ikilisi oldu. Rakiplerinin start almamasıyla UTV kategorisinde tek başına yarışan Edim Macila, günün en iyi derecelerine imza attı ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Yarış sonunda dereceye girenlere kupaları, Kale Boya önünde düzenlenen törenle Kale Boya direktörleri tarafından takdim edildi. Bu yarışla 2018 Offroad Rally-Sprint şampiyonası tamamlandı. Sınıflarda ve genel klasmanda sezonun şampiyonlarının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması ve açıklanması bekleniyor.