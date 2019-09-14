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Lider Ogier, Bora Türkiye ikincisi

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Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi kapsamında 12-13 Eylül tarihlerinde koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5.yarışını Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı. Bora Manyera-Cem Çerkez'in ikinci sırayı elde ettİ

Lider Ogier, Bora Türkiye ikincisi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları tamamlandı. Genel klasmanda liderliğe Fransız pilot Sebastian Ogier yerleşti. Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi kapsamında koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5.yarışında ise rallicilerimiz Bora Manyera-Cem Çerkez, ikinci sırayı elde ettiler.

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