Lider Ogier, Bora Türkiye ikincisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları tamamlandı. Genel klasmanda liderliğe Fransız pilot Sebastian Ogier yerleşti. Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi kapsamında koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5.yarışında ise rallicilerimiz Bora Manyera-Cem Çerkez, ikinci sırayı elde ettiler.
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