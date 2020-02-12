banner255
banner69
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
67 0
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
110 0
 
89 0
Don, üreticiyi vurdu
Don, üreticiyi vurdu
113 0
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
164 0
23 0
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
81 0
banner374

''Korona'' Formula 1'i de vurdu

banner27

Formula 1'de 19 Nisan 2020 tarihinde koşulması planlanan Çin Grand Prix'si Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi

''Korona'' Formula 1'i de vurdu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Çin Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 17-19 Nisan'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenmesi planlanan etabın, artan sağlık endişeleri yüzünden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı "uluslararası acil durum" kararı göz önünde bulundurularak söz konusu tarihlerde yapılmayacağı belirtildi.

Çin'deki yarışı organize eden grubun başvurusu üzerine erteleme kararının Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile ortak verildiğinin aktarıldığı açıklamada, durumun ilgililer tarafından izleneceği ve şartlar iyileşirse yıl içinde alternatif bir tarihin belirleneceği bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.