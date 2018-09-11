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Klasiklerin slalom gecesi

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2018 yılı Slalom şampiyonasının üçüncü ayağını bu akşam Cemsa Sporting Center tesislerinde gerçekleştiriyor

Klasiklerin slalom gecesi
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği KKKSOK 2018 Slalom Şampiyonası’nda üçüncü yarış bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor.

2018 yılı Slalom şampiyonasına 1 katsayı üzerinden puan verecek olan yarış saat 19.00’da start alacak. Organizasyonda ekipler toplamda 7 farklı kategoride mücadele edecekler. Tüm araçların finişe ulaşmasının ardından ödül töreni yine Cemsa Sporting Center tesislerinde yapılıp, kendi kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek.

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