Klasiklerin güzeli seçildi

5’nci Concours Classica Klasik Otomobil Güzellik Yarışması yapılırken Zafer Altıntaş, 2 kategoride birincilik elde ederek yarışmaya damga vurdu

5’nci Concours Classica Klasik Otomobil Güzellik Yarışması, Onar Village Girne’ ev sahipliğinde, ana sponsor Asel Group Citroen himayelerinde Cyprus XP, Onar Village, Efes Pilsen ve Hediyem Su’nun katkıları ile gerçekleşti.

Gece Mercedes Benz Derneği Başkanı Tamer Konat’ yaptığı konuşmayla başladı.

Tüm Türk ve İngiliz ve Baf’ dan gelen katılımcılara teşekkür ederek söze başlayan Konat’ Ana sponsor Asel gruba, Cyprusxptravel’a, Efes pilsen ve Hediyem Su'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

40 civarında klasik otomobilin katıldığı etkinlikte klasik otomobil tutkunları Onar Village’de klasik müzik eşliğinde güzel bir akşam yemeğinin hemen ardından, Mercedes Benz Derneği Başkanı Tamer 2 kişiden oluşan jüri kararını açıkladı.

Kazananların kupa takdiminin hemen ardından katkı koyan kurumların teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kategorilerinde kazananların sıralaması şöyle;

Fransız model 1. Zafer Altıntaş Citroen, 2.Atay Cafer Ürel Citroen (1952 model)oldu.

İngiliz; 1. Rıchard Grıffths (Morgan) 2.Rus; Alex Alaska (Lada)

Alman; 1.Ian Frıth (Mercedes) 2. Cevdet Boğaçhan (Mercedes 180SL)

Japon; 1.Neıl Wıshart (Toyota Subra) 2.Ufuk Damdelen (Datsun)

Türk; Tamer Konat (Fıat)

Amerikan Zafer Altıntaş (Cadillac)