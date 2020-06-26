Klasikler, Atlas için yarışacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2020 sezonunun ilk etkinliği olan “Klasik Otomobil Slalom Yarışını” 140 klasik aracın katılımı ile gerçekleştirecek. Yarış Atlas Rüstemoğlu anısına düzenlenecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Koronavirüs salgını dolayısıyla ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle 2020 sezonuna geç ama ses getirecek etkinliklerle başlıyor. 27 Haziran Cumartesi akşamı, Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek sezonun ilk etkinliği, Cyprus Wireless Solutions sponsorluğundaki “Klasik Otomobil Slalom Yarışı” olacak.

Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, bu yıl dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. Başkan Aliusta bir hafta içerisinde çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ve ülkenin dört bir tarafından adeta klasikseverler yarışa katılım için başvurduğunu söyledi. Aliusta, rekor bir katılımla karşılaştıklarını, yarışa tüm zamanların en büyük katılım rakamı olan 140 klasik aracın kayıt yaptırdığını ve kayıtları erken kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

KTKOD Yönetim Kurulu, sezonun ilk etkinliğinin, geçtiğimiz yıl zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan, derneğin küçük klasikçisi Atlas Rüstemoğlu anısına düzenlenmesine karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak her zaman aile kavramına önem verdik ve sahip çıktık. Şimdi de gidişiyle yüreğimizi yakan, evladımız dediğimiz Atlasımızı anmak için piste çıkıyoruz” denildi.

Yarış günü saat 18.30’da kayıtların başlamasının ardından, pistin tanıtımı için formasyon turu yapılacak. Saat 19.30’da ilk klasik aracın start alacağı Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nda genel klasman ile kategorilerde ilk üçe girenler, gece sonunda kupalarına kavuşacak. Yarış direktörlüğünü ise İsmet Tufan yapack.

Sezonun ilk etkinliğinde yeni kategori olan imal tarihleri 1981 / 1990 yılları arasında olan klasik araçlar, ‘H Kategorisi’ altında ‘Genel Klasman’a dahil olacak.

Genel Klasman içerisinde yer alacak olan kategoriler şöyle:

‘İmal yılları 1945 / 1960 arası olanlar E Kategorisi; İmal yılları 1961/1970 olanlar F Kategorisi; imal yılları 1971/1980 olanlar G Kategorisi; imal yılları 1981 / 1990 olanlar H Kategorisinde yarışabilecek. Bu kategoriler dışında kalan 1991 / 1995 yılları arasındaki klasik araçlar Turing Kategorisi’nde yer alarak Genel Klasman dışında yarışacak.

Yine bu yıl Bayan Kategorisi, VW Beetle Kategorisi ve BMW E30 Kategorisi de devam edecek ve derecelerde ilk üç sırayı alan pilotlar kupa alma hakkı kazanacak. Ayrıca OZA Kahveleri de tüm klasmanlarda dereceye giren pilotlara hediye takdim edecek.

Fren testi bu yıl da sürecek. İki tur üzerinden yapılacak parkurda son turunu tamamlayan araç start noktasında yerdeki beyaz çizgiyi aracın ön ve arka tekerleri arasında kalacak şekilde durarak tamamlayacak”.