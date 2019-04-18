Klasik sezonu başlıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin organize ettiği 5 yarıştan oluşan Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının ilk rallisi gerçekleşiyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının ilk rallisi, gerçekleştiriliyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği başkanı Burçin Aliusa ralli ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonamızın beş yarıştan oluşan ilk rallisi, ikinci kez Duravit ve Cahit Necipoğlu Ltd ana sponsorluklarında gerçekleşiyor. 21 Nisan, Pazar günü start alacak ilk yarışımız için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yarışımız keyifli, eğlenceli ve tatlı rekabete sahne olurken; rotamız da herkesin ruhunu dinlendirecek. Mesarya bölgemizin eşsiz doğasını seyrederken, tarih ve nostalji tüten köylerinden yapılacak geçişin ardından yarışımız, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de son bulacak. Mağusa’nın en özel ve en güzel deniz manzarası eşliğinde sunulacak yemeğin ardından, kupa almaya hak kazananlar ödüllerine kavuşacak.

30. Kuruluş yılına özel hediyeler

Ülkemizin en köklü inşaat malzemesi satış mağazası olan Cahit Necipoğlu Ltd. de, 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla o gün yarışmacılarımıza süpriz hediyeler verecek.

Bu arada İlkbahar faaliyetlerimizin ikincisi olan yarışın kayıtları başladı. 21 Nisan Pazar günü Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Demirhan mevkinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite Mağazası önünde saat 08.30’da toplanacak ekipler, kayıtlarını tamamlayacak ve saat 10.00’da yarış için start alacak. Geçilecek parkurun ardından saat 12.45 civarında ilk aracımız Salamis Bay Conti Resort Hotel’e vararak yarışı tamamlayacak.Yarışımızın ekiplere kazandıracağı kat sayısı ise 2,25 olarak belirlendi.

Kayıt ve detaylı bilgi için “0533 855 77 99” numaralı telefon ayrıca whats-up üzerinden de “0533 869 1907” numaralı telefonlara ulaşılabilecek.Yarış için son kayıt gün 19 Nisan, saat 14.00’e kadar sürecek.”