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Kıbrıs rallisi umudu

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Lefkoşa’yı birleştiren ralli olarak nitelendirilen ve Lefkoşa sokaklarında binlerce insanın izlediği Kıbrıs Rallisinin yeniden ortak yapılması için Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yönetimi büyük efor sarf ediyor

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Kıbrıs rallisi umudu
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Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun, Güney Kıbrıs Otomobil Kurumu ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği “Kıbrıs Rallisinin” yeniden Lefkoşa’nın her 2 kesiminde de gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

Taksim Sahası bölgesinden Lefkoşa’yı birleştiren ralli olarak nitelendirilen ve Lefkoşa sokaklarında binlerce insanın izlediği Kıbrıs Rallisinin yeniden ortak yapılması için Tigin Kişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yönetimi büyük efor sarf ediyor. Birçok kurumla gerçekleştirilen görüşmeler olumlu seyrederken, Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Ortadoğu Ralli Şampiyonasına (MERC) da puan verdiği için Kıbrıs Rallisi, Dünyaca ünlü birçok pilota da ev sahipliği yapıyor.

Bu arada birçok başarılı organizasyona imza atan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Eylül ayında Türkiye’de düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonasının Marmaris etabında da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine etap düzenleyecek.

Etiketler; #ERC MRC #lefkoşa
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