Karting derneği faaliyette

Yapılan uzun çalışmaların ardından Kuzey Kıbrıs Karting Derneği hayata geçirilirken, ilk toplantıda kurulların belirlenmesiyle çalışmalar hız kazandı

Uzun bir aranın ardından Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü çatısı altında geçtiğimiz sezon organize edilen şampiyona ile karting sporu yeniden hayat bulmuştu.

Bu sezon ise daha heyecan verici bir gelişme ile Kuzey Kıbrıs Karting Derneği kuruldu. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecek olan dernek, yönetim kurulunun da oluşmasıyla çalışmalarına hız verdi. Başkanlığını Tigin Güryel’in yapacağı dernekte Sami Alptürk Asbaşkan, Halil Öncülay Yazman ve Umut Araz Sayman olarak görev yapacak. Hakan Akarı, Salih Karalım ve Serhat Karaoğlan ise faal üye olarak yönetimde yer alan diğer isimler oldu. Sezon başında açıklanan takvim üzerinde bazı değişiklikler yapılarak en kısa zamanda yeni takvimin duyurulacağı da açıklandı.

Yönetim Kurulu

1.Tigin Güryel-Başkan

2.Sami Alptürk-Asbaşkan

3.Halil Öncülay-Yazman

4.Umut Araz-Sayman

5.Hakan Akarı-Faal üye

6.Salih Karalım-Faal üye

7.Serhat Karaoğlan-Faal üye

Denetleme Kurulu

1.İzzet Çınar-Başkan

2.Serkan Bolkaner

3.Behzat Mut

Disiplin Kurulu

1.Gülboy Güryel-Başkan

2.Ramadan Uzun

3.Mustafa Özhakkı