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Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar

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Doğa Koyuncu’nun lider olduğu Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı Kaplıca - Kantara kısa etabında gerçekleşecek

Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
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Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 3. yarışı 30 Eylül Pazar günü Kaplıca - Kantara kısa etabında gerçekleşecek.

Şampiyonaya 1 katsayı ile puan verecek olan yarışta toplam 16 ekip start alacak. Servis alanının Kantara Restaurant meydanına kurulacağı ve saat 11.00’de verilecek ilk start ile başlayacak olan yarışta ekipler 3 kez Kaplıca - Kantara arasındaki güzergahı koşacaklar ve Şampiyonanın üçüncü yarışını tamamlayacaklar.

 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda Doğa Koyuncu şampiyona lideri olarak bulunuyor. Deniz Denner, Mehmet Çocuk, Doğa Koyuncu ve Hasan Reyhan arasında büyük çekişmeye sahne olacak yarışta drift araçları öncü araç olarak start alıp güne renk katacaklar.  

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