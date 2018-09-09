Haskasap'ın büyük şanssızlığı

Avrupa Drift Şampiyonası Drift Masters’de sezonun beşinci ayağı, Almanya’nın Hockenheim bölgesinde bulunan ve 1970 yılından beri Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Hockenheimring Pisti’nde yapıldı. Piste kürsü hedefi ile çıkan şampiyon pilotumuz Enver Haskasap, yarışta büyük şanssızlık yaşadı. Yarıştan 30 dakika önce arabasının 3. vitesi kırılan Enver Haskasap, yarıştan çekilmek zorunda kaldı.