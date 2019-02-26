Girne'de şampiyonluk için yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği "Polaris Kış Kupası"nın üçüncü ve son ayağı Girne'de koşulacak ve şampiyon belirlenecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği 2019 Polaris Ralli Sprint Şampiyonası'nın 3'üncü ve son yarışı 3 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek.

Kış Kupası'nın Hamitköy ve Sinde'de gerçekleşen ilk iki ayağı sonunda şampiyona, Girne'de son bulacak. Saat 10.30'da Girne Polaris Showroom'dan start alacak rallide, ekipler 11.00'den, saat 13.30'a kadar Girne Mr Pound Plus karşısındaki 4 kilometrelik parkuru 3 kez geçecek.

Yarışmanın ödül töreni saat 14.00'de Girne Polaris Showroom önünde gerçekleşecek. Üçüncü ve son yarışın kayıtları ise 27 Şubat'ta kapanacak.

3 yarıştan oluşan Polaris Kış Kupası'nın son ayağına girerken Edim Macila ile İbrahim Damdelen arasında şampiyonluk yarışı da yaşanıyor. Ahmet Kofalı ise şampiyonayı üçüncü sırada takip ediyor.

Kış Kupası'nda tamamlanan iki yarış sonrası Sınıf 1'de liderliği Vural Vurur ve co-pilotu Turgut Albayrak ikilisi elinde bulunduruyor. Sınıf 1'de ikinci sırada Mehmet ve Yasemin Kamiloğlu ikilisi bulunurken, ikiliyi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi takip ediyor.

Sınıf N'de ise İbrahim Damdelen-Ahmet Behlül ikilisi liderlik pozisyonunda bulunurken, ikiliyi Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi takip ediyor. Sınıf N'de 3'üncü sırada ise Fırat Merttürk-Mehmet Çocuk ikilisi bulunuyor.

Polaris Kış Kupası'nın zorlu hava şartlarına renk ve heyecan katan UTV tipi yarış araçların içinde bulunduğu Sınıf R'da Edim Harper ve co-pilotu Eser Harper lider konumda bulunurken, ikiliyi 17 yaşındaki genç ve yetenekli pilot Ahmet Kofalı ve co-pilotu Buğur Kambillili takip ediyor.