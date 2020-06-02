Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor

Formula 1'de sezonun 5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacağı resmen duyuruldu

Formula 1’de hasret sona eriyor. Yarış yönetimi, takvimde yer alması kesinleşen 8 yarışı açıkladı. Sezon 5 Temmuz’da Avusturya’da başlayacak.

Formula 1’de 2020 sezonu için artık geri sayıma geçildi. Yarış yönetimi, takvimde yer alması kesinleşen ilk 8 yarışı açıkladı.

Buna göre ilk iki ayak, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın RedBull Ring pistinde koşulacak.

Sıkı koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağı mücadelelere, seyirci alınmayacak. Üçüncü yarışa ise 19 Temmuz’da Macaristan ev sahipliği yapacak.

2 ve 9 Ağustos'ta İngiltere'nin Silverstone pistinde 2 yarış düzenlenecek. Ağustos ayı içerisinde iki ayak daha koşulacak.

2020 takvimindeki 6'ıncı ve 7'inci yarışlar İspanya ile Belçika'da Formula 1 severler ile buluşacak.

Bir sonraki mücadele ise 6 Eylül'de İtalya'da start alacak. Bu arada yarış yönetimi, ilerleyen haftalarda takvimde yer alacak başka yarışların da açıklanacağını belirtti.