banner255
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
6 0
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
36 0
 
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
22 0
30 0
11 0
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
29 0
Hurmalar birer birer tükeniyor
Hurmalar birer birer tükeniyor
31 0
banner82

Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan

banner27

Formula 1'de Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışını, Mercedes'in Fin sürücüsü Bottas kazandı

banner262
Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan
banner267

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, "pole" pozisyonundaki takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı kalkışta geçerek liderliğe yükseldi.

Bottas, baştan sona üstün götürdüğü yarışta bitiş çizgisine 1.25.27.325'lik derecesiyle rakiplerinin önünde ulaşarak kariyerinin 4. birinciliğini elde etti. Bottas'ın 20.886 saniye arkasında Büyük Britanyalı Hamilton ikinci, liderin 22.520 saniye gerisinde Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

Müsabakada en hızlı tura da imza atan ve yeni kural gereği hanesine bir puan daha yazdıran Bottas, 26 puan toplayarak pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Son şampiyon Hamilton 18 puanla ikinci, Verstappen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si 31 Mart'ta yapılacak.

İlk 10

Avustralya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

7. Nico Hulkenberg (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

9. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.