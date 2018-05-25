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Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek

Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek
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Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 27 Mayıs Pazar günü 16.10'da başlayacak.

Avustralya ve Bahreyn'de koşulan sezonun ilk iki yarışını Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin'deki üçüncü yarışı Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo, Azerbaycan ve İspanya'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 95 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 78

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58 

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 47

Takımlar klasmanı 

1. Mercedes: 153 puan

2. Ferrari: 126

3. Red Bull: 80

4. Renault: 41

5. McLaren: 40

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