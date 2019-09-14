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Fahri ve Manyera, zorlu etaplarda

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Fahri ve Manyera, zorlu etaplarda
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonasının 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun yarışıyor.

Yarışların tamamlanan etapları sonrasında Citroen Total WRT takımından Fin pilotu Esapekka Lappi, Citroen C3 WRC aracıyla ilk sırada yer aldı. Pilotlarımız Deniz Fahri ile Bora Manyera da zorlu parkurlarda mücadelelerine devam ediyorlar. Yarışlarda zorlu parkurlarda ter döken bazı pilotların araçlarında da kaportalarında hasar meydana gelirken, bazılarının ise lastikleri parçalandı.

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