Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finalinde tek kadın pilot olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına piste çıkan Ülkü Erçoban, pistin yıldızı oldu. Ülkü Erçoban, gelecek yıl Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağını açıkladı

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finaline ev sahipliğini yapan İstanbul’da tek kadın pilot olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına piste çıkan ve güzel dereceler elde eden Ülkü Erçoban, yarışa ilgili açıklamalarda bulundu.

Drift'in kendisi için gerçek bir tutku olduğunu aktaran Erçoban, "Yaklaşık 3 senedir yarışlarda mücadele ediyorum. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ise benim yer aldığım en prestijli yarış oldu. Çok iyi bir atmosferde, dünyanın en yetenekli pilotlarıyla aynı pistte olmaktan gurur duydum.

Onlardan çok şey öğrendim. Gelecek sene Red Bull Car Park Drift Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım" diye konuştu.

Show TV Ana Haber Bültenine de haber olan Ülkü Erçoban, haber sırasında yaptığı şovla da büyük alkış aldı.