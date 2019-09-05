 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
5 0
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
17 0
 
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
15 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
58 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
25 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
128 0
banner82

“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”

banner27

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finalinde tek kadın pilot olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına piste çıkan Ülkü Erçoban, pistin yıldızı oldu. Ülkü Erçoban, gelecek yıl Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağını açıkladı

“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
banner267

Red Bull Car Park Drift 2019 Dünya Finaline ev sahipliğini yapan İstanbul’da tek kadın pilot olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına piste çıkan ve güzel dereceler elde eden Ülkü Erçoban, yarışa ilgili açıklamalarda bulundu.

Drift'in kendisi için gerçek bir tutku olduğunu aktaran Erçoban, "Yaklaşık 3 senedir yarışlarda mücadele ediyorum. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ise benim yer aldığım en prestijli yarış oldu. Çok iyi bir atmosferde, dünyanın en yetenekli pilotlarıyla aynı pistte olmaktan gurur duydum.

Onlardan çok şey öğrendim. Gelecek sene Red Bull Car Park Drift Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım" diye konuştu.

Show TV Ana Haber Bültenine de haber olan Ülkü Erçoban, haber sırasında yaptığı şovla da büyük alkış aldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.