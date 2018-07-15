Driftte gece yarışının galibi Yücebaş

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nda sezon, ilk kez akşam yapılan yarışla devam etti. Cemsa Sporting Center’de Cumartesi akşamüzeri sıralama turları ile başlayan yarış, günün son saatlerinde tamamlandı. Cemsa pistinin yenilenmesiyle oldukça hızlı ve heyecan verici bir pist ortaya çıkarılırken, oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu yarışı yerinde takip etti.
Sıralama turlarında en iyi puanı alan Enver Haskasap ile üçüncü en iyi puanı alan İbrahim Yücebaş’ın finalde karşılaştığı yarışı İbrahim Yücebaş kazanırken, üçüncülüğü Kerim Beşok elde etti. Böylece; 2012 şampiyonu Yücebaş birinci, 2015-2016 şampiyonu Haskasap ikinci ve 2013 şampiyonu Beşok üçüncü olarak podyumu şampiyonlar oluşturmuş oldu. Günün başarılı isimlerinden, genç sporcu İzer Özvurulmuş dördüncü olurken, ilk sekizi tamamlayan isimler sırasıyla; Ahmet Öksüzoğluları, Halil Özgem, Mehmet Akçen ve Ömer Soyer oldu.
Near East Bank ana sponsorluğunda yapılan yarış sonunda Enver Haskasap ikincilik kupasını, yakın tarihte kaybettiğimiz driftçi Yazgım Karakurt’un ailesine hediye etti. Kanal T’den ve sosyal medyadan canlı yayınlanan yarış; Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Technology, Les Ambasadeurs, Döveç Group, Başman Group, Dorona Turizm, Park Palace, Girne Üniversitesi, Malpas Hotel, BigiBox, Cookies, Mobil1,Telsim Vodafone, Red Bull, Soydan Petrol, Master Management ve Mardo Ice Cream’in destekleriyle hayata geçirildi.
Yarış sonucu;
1.İbrahim Yücebaş
2.Enver Haskasap
3.Kerim Beşok
4.İzer Özvurulmuş
5.Ahmet Öksüzoğluları
6.Halil Özgem
7.Mehmet Akçen
8.Ömer Soyer
9.Akay Akbil
10.Tolga Reyhan
11.Bekir Özsusuzlu
12.Erdoğan Aşık
13.Yaşam Karakurt
14.Ali Kaçakbaflı
15.Güneş Alakan
16.Oktay Erülkü
17.Ülkü Erçoban
18.Yusuf Çocuk
19.Fahri Efendi
20.Önder Zaim
21.Yusuf Acemoğlu
22.Altan Çocuk
23.Sinam Gazi
24.Mehmet Çavuş