Driftin şampiyonu belirlenecek

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2017 Rapa Drift Şampiyonası final yarışı Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Şampiyonun belirleneceği yarışta dört isim ünvanı kovalayacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2017 Rapa Drift Şampiyonası’nın final ayağı Pazar günü yapılıyor. Kulüp tarafından kullanılacak pist şekli ve program açıklandı.

İlk kez kullanılacak hızlı ve teknik parkur yarışmacılar ve seyirciler arasında heyecan yarattı. Yarışmanın kayıtlarının yarın tamamlanacağı duyurulurken, katılımın yüksek olması bekleniyor. Yarın, 12.00-15.00 arası yapılacak antrenmanlarla birlikte kayıt işlemleri de tamamlanacak. Pazar günü ise program saat 10.00’da resmi antrenmanlarla başlayacak. Saat 11.00’de sıralama turları, 13.00’te ise ikili eşlemeler gerçekleştirilecek.

Geride kalan 4 yarış sonunda 4 yarışmacının şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Celal Bozbeyli 64 puanla tablonun zirvesinde yer alırken, ikinci Akay Akbil’in 63 puanı bulunuyor. 49 puanlı Enver Haskasap ve 46 puanlı İbrahim Yücebaş sırasıyla üç ve dördüncü sırada olan isimler. KKOK 2017 Kuralları gereği sezon sonunda yarışmacıların elde ettikleri en yüksek 4 yarış puanı toplanarak sıralama yapılmaktadır. Buna göre mevcut duruma göre 4 yarışmacının arasında sadece 9 puan bulunuyor.