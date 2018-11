Drift heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği KKTC Drift Şampiyonası’nın üçüncü yarışı 11 Kasım Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Dört yarıştan oluşan KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı 11 Kasım Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor.

Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi, Avrupa’nın en önemli drift organizasyonu olan Drift Masters’de görev yapan hakemlerin jüri koltuğunda olacağı yarışta 30’a yakın yarışmacının mücadele etmesi bekleniyor.

Serbest antrenmanların 10 Kasım Cumartesi günü saat 14.30-17.00 saatleri arasında yapılacağı organizasyonun kayıtları da antrenmanlarla birlikte tamamlanacak. Havaların serinlemesiyle Pazar öğle saatlerinde finallerin yapılması kararlaştırılan yarışın sıralamaları 11.15’te yapılacak. Eşleşmelerin belirlenmesinin ardından saat 14.00’te finaller başlayacak ve günün birincisi belirlenecek.

Yarış, Near East Bank ana sponsorluğunda, Les Ambasadeurs, Master Management Group, Döveç Group, Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Hayat, Near East Estate, Near East İnvestment Near East Technology, Dorana Turizm, Bigibox, Cookies, Telsim Vodafone, Mardo, Mobil1, Park Palace, Spor Dairesi ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak.