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Denner Achna’da birincilik hedefinde

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Güney Kıbrıs’ta organize edilen Kıbrıs Time Attack Şampiyonası ikinci yarışı Achna Pistinde yapılacak. KKTC Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner de yarışa katılacak

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Denner Achna’da birincilik hedefinde
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Achna’da yarın yapılacak olan 2019 Kıbrıs Time Attack Şampiyonası ikinci yarışına 2014, 2016, 2017 ve 2018 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner, katılıyor.

Bu sezon da tırmanma şampiyonluğu için mücadele eden Denner, geçtiğimiz sezon Platres’de yapılan tırmanma yarışına katılmış, etap rekoru kırarak birinci olmayı başarmıştı.

Toplamda 41 yarışçının piste çıkacağı organizasyonda Deniz Denner en üst sınıf olan açık kategoride mücadele edecek. Tırmanma şampiyonasında kullandığı Mitsubishi Lancer Evo 5 ile mücadele edecek olan Denner pistte hem kendini, hem de aracını denemek istediğini fakat yine de iddialı olduğunu söyledi. Yarış sabah 10.00’da başlayacak.

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