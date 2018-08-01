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Deniz Fahri, Bursa’da yarışacak

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43. Yeşil Bursa Rallisi’nde start alacak rallicimiz Deniz Fahri, bu yarıştan itibaren Yağız Avcı ile yollarını ayıran deneyimli co pilot Bahadır Gücenmez ile yarışacak

Deniz Fahri, Bursa’da yarışacak
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2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4.yarışı olan ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Atış Yapı 43. Yeşil Bursa Rallisi, 03-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

64 otomobil ve 128 sporcunun katılımına sahne olacak organizasyon Cuma günü saat 20:00’de Yeşil Bursa Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halk Evi önünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak. Ralliye, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yarışan rallicimiz Deniz Fahri de yarışacak. Atış Yapı 43. Yeşil Bursa Rallisi kayıt listesinde en dikkat çeken isim Bahadır Gücenmez oldu. Bu sezon öncesi uzun yıllar yarıştığı Yağız Avcı ile yollarını ayıran Gücenmez, bu ralliden itibaren Ford Fiesta R5 ile Rocks Hotels desteğinde şampiyonayı takip eden rallicimiz Deniz Fahri ile yarışacak.

Etiketler; #Bursa #Ralli #Deniz Fahri
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