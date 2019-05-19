Deniz evinde tek geçiyor

Rallicimiz Deniz Fahri, Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisini geçtiğimiz gün olduğu gibi kazanırken gururumuz oldu. Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisini takım arkadaşlarını takip eden isimler oldular

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona erdi. 17-19 Mayıs tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği BC Vision Motorsport adına yarışan Skoda Fabia R5 ile Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi kazandı.

Yine aynı takımdan bir diğer Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin ikinciliği elde ettiği toplam 540 kilometrelik rallinin üçüncüsü ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Ford Fiesta R5 ile Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi oldu.

Sınıf N'de Mitsubishi Lancer Evo IX ile Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu, Sınıf 4'te Ford Fiesta R2T ile Emre Hasbay-Emir Şahin, Sınıf 1'de Mitsubishi Lancer Evo X ile Mehmet Kamiloğlu-Rasim Çetinkaya ekipleri birincilikleri paylaşırken, Kağan Karamanoğlu ile yarışan Nehir Yılmaz "En İyi Kadın Co-Pilot", Ford Fiesta R2T ile yarışan Emre Hasbay-Emir Şahin de "Gençler Birincisi" ödüllerinin sahibi oldular.

Ülkemize Yunanistan ve Polonya'dan gelerek yarışı takip eden Tomasz Kalinski ile Nikos Katikis'in gözlemleriyle belirlenen "Spirit of the Rally" ödülü ise BC Vision Motorsport takımından Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisinin oldu.

Historic klasmanında ise Uygar Birgili-Afşin Baydar ikilisi BMW 316 ile birinciliği kazanırken, Gerçek Sunman-Bahar Sunman ekibi Fiat Murat 131 ile ikinci, Efe Kethüda-Elif Alaş ikilisi ise üçüncü sırada finişe ulaştılar.

Ralli sonunda Girne Yat Limanı'nda büyük bir görsel şölen ile gerçekleştirilen finiş seremonisi ve ödül töreninde, dereceye giren sporcular haricinde organizasyona katkıda bulunan firmaların yöneticilerine KKTOK Başkanı Tigin Kişmir tarafından plaketler de takdim edildi.

Ödül kazananların tam listesi ise şöyle:

Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez: Genel Klasman Birincisi, Sınıf 2 Birincisi, Go Pro Golden Stage Özel Etabı Üçüncüsü.

Burak Çukurova-Vedat Bostancı: Genel Klasman İkincisi, Sınıf 2 İkincisi, Go Pro Golden Stage Birincisi

Murat Bostancı-Onur Vatansever: Genel Klasman Üçüncüsü, Sınıf 2 Üçüncüsü, Go Pro Golden Stage Özel Etabı Üçüncüsü, Power Stage Birincisi

Bora Manyera-Cem Çerkez: Tomasz Kalinski ve Nikos Katikis'ten Spirit of the Rally Ödülü

Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu: Sınıf N Birincisi, Go Pro Golden Stage Sınıf N Birincisi

Emre Hasbay-Emir Şahin: Sınıf 4 ve İki Çeker Birincisi, Go Pro Golden Stage Sınıf 4 Birincisi, Gençler Birincisi

Mehmet Kamiloğlu-Rasim Çetinkaya: Sınıf 1 Birincisi

Selen Bilgimer-Alkan Palabıyık: Sınıf 1 İkincisi

Erkan Güral-Burak Koçoğlu: Sınıf N İkincisi

And Sunman-Efe Ersoy: Sınıf 4 İkincisi, Gençler İkincisi

Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk: Sınıf 1 Üçüncüsü

Özhan Karaduman-Mustafa Kandır: Sınıf 4 Üçüncüsü

Murat Aşık-Ali Kiremitçioğlu: Sınıf N 3'üncüsü

Üstün Üstünkaya-Gürkal Mender: Gençler Üçüncüsü

Nehir Yılmaz: Kadın Co-Pilot Birincisi

Uygar Birgili-Afşin Baydar: H1 Birincisi

Gerçek Sunman-Bahar Sunman: H1 İkincisi, Kadın Co-Pilot İkincisi, Go Pro Golden Stage Sınıf H1 Ödülü

Efe Kethüda-Elif Alaş: H1 Üçüncüsü, Kadın Co-Pilot Üçüncüsü

Mustafa Çelikden-Efe Özhakkı: Sınıf R Birincisi