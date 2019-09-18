Bahçeli’de, Enduro şov vardı

2019 Enduro Şampiyonasının dördüncü yarışı Bahçeli’de yapıldı. Motokros ve ATV olmak üzere iki ana kategoride yapılan yarış sonunda birinciler belirlenirken güne Yücel Topcu damga vurdu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organize ettiği KKTC 2019 Enduro Şampiyonasının dördüncü yarışı 15 Eylül Pazar günü 15 yarışçının katılımıyla Bahçeli’de yapıldı.

Yarış, tırmanma ve iniş anlamlarına gelen Hillclimb ve Donwhill şeklinde hazırlanan etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapıldı. Motokros ve ATV olmak üzere iki ana kategoride toplam 5 sınıfta mücadelelere sahne olan yarış sonunda birinciler belirlendi.

Serin ve rüzgarlı bir havada seyircilerin yoğun ilgisiyle yapılan yarışın Motokros kategorisinde en iyi dereceyi Yücel Topcu elde etti. MX1A sınıfında yarışan Topcu sınıfında da birinci oldu. MX1B’de Ahmet Ömerağa, MX2’de ise Hasan Sezgin ilk sıradaydı.

ATV kategorisinde ise ATV1 sınıfında yarışan Temel Atilla en iyi dereceyi elde etti. ATV2’de yarışan Aydın Kırık ise sınıfının birincisi oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri verdi.