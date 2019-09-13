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Bahçeli’de ‘Enduro’ heyecanı yaşanacak

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KKTC 2019 Enduro Şampiyonası dördünü yarışı, “KITMOK Bahçeli Downhill & Hllclimb Enduro Yarışı, Pazar günü Bahçeli köyünde saati 16.00'da yapılacak

Bahçeli’de ‘Enduro’ heyecanı yaşanacak
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen KKTC 2019 Enduro Şampiyonasının dördüncü yarışı Pazar günü Bahçeli köyünde yapılıyor.

Güven Sigorta ve Lungo Cafe’nin destekleriyle yapılacak yarış, tırmanma ve iniş anlamlarına gelen Hillclimb ve Downhill şeklinde hazırlanan etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak. Toplamda 8 sınıfta mücadelelere sahne olacak yarışın kayıtları bugün saat 19.00’da tamamlanacak. Yarışın ise Pazar günü 16.00’da başlayıp 19.00’da tamamlanacağı açıklandı.

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