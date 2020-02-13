Aliusta’ya güven tam

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin olağan genel kurulu gerçekleştirilirken, Burçin Aliusta üyelerin onayıyla yeniden başkanlığa seçildi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 8’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) her iki yılda bir gerçekleştirilen olağan genel kurulunun sekizincisini, 12 Şubat Çarşamba akşamı, YDÜ kampüsündekiYDÜ Hastanesi 101 numaralı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Murat Osmanoğlu’nun yaptığı genel kurulda faaliyet raporu ve mali raporaklandı.

Dernek yönetim kurulunun ve organlarının seçimine tek liste ile giren Burçin Aliusta vedokuz kişilik yönetim kadrosu oy birliği ile kabul edilirken Burçin Aliusta yeniden derneğin başkanı oldu. Onur kurulu ve denetleme kurulu seçiminin ardından konuşmalar yer aldı.

Kapanış konuşmasını yapan dernek başkanı Burçin Aliusta, çok farklı bir misyon ile yola çıkacağını belirtirken, tüm yönetim kadrosu ile birlikte çok yoğun bir çalışma dönemi gerçekleştireceklerini belirtti. Bu süreçte tüm üyelerden ve klasikseverlerden destek ve katkı beklediğini belirten başkan, daha kurumsal ve daha organize çalışma ortamları yaratacaklarını söyledi. Orta ve uzun vadede birçok çalışma olacağını ve bu iki yıllık dönemde tümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Geçmiş dönemde emek eden katkı sağlayan yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür eden Aliusta, en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını belirterek birçok yeniliklerin yaşanacağı dönemin başladığını belirtti.

Özellikle son iki yılda yakalanan hızlı ve istikrarlı yükselişin devam edeceğini söyleyen Aliusta, klasikseverleri çok renkli bir yıl beklediğini belirtti.

İki yıl boyunca dernek yönetiminde görev alacak isimler ise, şöyle:

Yönetim Kurulu: Burçin Aliusta; Ali Köroğlu, Olgun Bıçak, İnanç Babaliki, Tolga Tekin, Talmaç Başkaya, İpek Coşkuner, Cevdet Boğaçhan, Halil Erhan.

Denetleme Kurulu: Uğur Selçuklu, Coşkun Gürel, Bülent Evsal, DoğucanKalkanel.

Onur Kurulu: Hüseyin Eylenceli, İsmail Gürel, Fehim Selçuklu, Hasan Rüstemoğlu”.