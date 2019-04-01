Akdeniz Ormanında atağa kalktılar

Offroad Ralli-Raid Şampiyonası ilk yarışı “Cyprus Offroad Attack”, geçtiğimiz gün 25 ekibin katılımıyla Akdeniz Ormanı’nda yapıldı. Halim Kahveciler-Ramadan Uzun, Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ve Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilileri kategorilerinde birinci oldu

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği Offroad Ralli-Raid Şampiyonası ilk yarışı “Cyprus Offroad Attack” yarışı geçtiğimiz Pazar günü Akdeniz Köyü civarındaki ormanlık alanda yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde Atatürk Spor Kompleksi park yerinden start alan yarışta ekipler toplamı 105 kilometre olan 2 açık ve 2 kapalı etap geçtiler. Yarış öncesi yoğun yağmurun etapları çok etkilemediği yarışta gün boyu hafif yağmur yağışı oldu. İlk etapta şanssızlık yaşayan 4 ekip yarış dışı kalırken kalan yarışmacılar zorlu mücadelede birincilik için yarıştılar. SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi Ralli Otomobil kategorisi birincisi olurken onları Zubi Racing Team pilotları Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ile Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi takip etti. Ralli SSV kategorisinde Polaris Racing Team pilotları ilk iki sıradaydı. Iraz Tuğberk-Özmert Ersin ikilisi birinci olurken onları Sona Singh takip etti. 10 ekibin mücadele ettiği Raid kategorisinde ise Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi birinci, Mehmet Akkılıç-Devrim Dedeoğlu ikilisi ikinci ve Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi üçüncü oldu. Yağışların da müsaade etmesiyle ödül töreni Girne Kordon Boyu’nda halkın yoğun ilgisiyle yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Kulüplerin başkanları Zeki Topcu ile Zühtü Cumalıgil’in yanı sıra Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu takdim etti.