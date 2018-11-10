24 pilot yan verecek

Dört yarıştan oluşan KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Heyecan verici ve oldukça süratli bir parkurda yapılacak yarışın serbest antrenmanları ve kayıt işlemleri dün yapıldı. Yarışa 24 pilot kayıt yaptırdı. Sezonun ilk iki yarışında pilotların aldığı puanlara göre 12 puan içerisinde 8 yarışmacı yer aldı.
Havaların serinlemesiyle öğle saatlerinde finallerin yapılması kararlaştırılan yarışın sıralamaları 11.15’te yapılacak. Eşleşmelerin belirlenmesinin ardından 14.00’te finaller başlayacak ve günün birincisi belirlenecek. Yarış, Near East Bank ana sponsorluğunda, Les Ambasadeurs, Master Management Group, Döveç Group, Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Hayat, Near East Estate, Near East İnvestment Near East Technology, Dorana Turizm, Bigibox, Cookies, Telsim Vodafone, Mardo, Mobil1, Park Palace, Spor Dairesi ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak.
Kayıt Listesi:
1.Yusuf Acemoğlu
2.Oktay Erülkü
3.Celal Erülkü
4.İzer Özvurulmuş
5.Yusuf Çocuk
6.Ali Kaçakbaflı
7.Yaşar Mısırlı
8.Ayşen Şahin
9.Selim İzhakoğlu
10.Akay Akbil
11.Yaşam Karakurt
12.Aziz Bağrıkara
13.Önem Bicentürk
14.Ilgaz Toros
15.Enver Haskasap
16.Ahmet Öksüzoğluları
17.Bekir Özsusuzlu
18.İbrahim Yücebaş
19.Ömer Soyer
20.Tolga Reyhan
21.Altan Çocuk
22.Ülkü Erçoban
23.Kemal Türcan
24.Erdoğan Aşık