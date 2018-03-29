2018’de yedi kez ralli heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 7 yarışlık 2018 Şampiyonası Taslak Takvimi’ni açıkladı. Bu arada Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Kocaeli Rallisi ayağı Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na yurt dışında puan getirecek ilk yarış olacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2018 Şampiyonası Taslak Takvimi’ni açıkladı.

Kurum 2017 Aralık ayında duyurduğu taslağı diğer kulüplerle görüş alışverişi yaparak, Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası takvimlerini de göz önüne alıp, resmi takvimini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, taslakla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2018 Ralli Şampiyonası’nda ilkler gerçekleşecek. 2018 Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışını Lefke de gerçekleştireceklerini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2. yarışı ise Kuzey Kıbrıs Rallisi adı altında 3 gün sürecek ve yurt dışından en az 25 aracın katılacağı Akdeniz Rallisi olarak gerçekleşecek bu yarış sezonun ilk uluslararası yarışı olacak. Kıbrıs’ın tek iki toplumlu organizasyonu olan Lefkoşa Seyirci Özel etabının da içinde bulunduğu Avrupa Ralli Şampiyonası’nın ayağı olan Cyprus Rally yine sezona puan verecek.

Sezonun en keyifli yarışları olan İskele ve Ovgoroz Rallileri’nin de içinde bulunduğu Ralli Şampiyonası’nda toplam 7 yarış olacak. Bu yarışlardan beşi 1.0 katsayılı, ikisi ise 1.5 katsayılı olacak.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na ilk kez bir yurt dışı yarış puan getirecek. 20 – 21 Ekim tarihlerinde ekiplerimiz Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Kocaeli Rallisi ayağında start alıp şampiyonaya puan taşıyacaklar.”

Tırmanma Şampiyonası, 8 Nisan’da başlayacak

Tırmanma Şampiyonası ise 8 Nisan’da St. Hilarion’da başlayacak. Toplamda 5 ayaktan oluşacak olan Tırmanma Şampiyonası’nda ilk kez gerçekleşecek olan yeni puantaj sisteminde ekipler 5 yarıştan aldıkları en iyi 4 yarış puanı ile şampiyonluk peşinde koşacaklar.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası Takvimi

22 Nisan 2018 Lefke Rallisi

1-2-3 Haziran 2018 Kuzey Kıbrıs Rallisi

16 -17 Haziran 2018 ERC Cyprus Rally

7-8 Temmuz 2018 İskele Rallisi

1-2 Eylül 2018 Lefkoşa Rallisi

20-21 Ekim 2018 Kocaeli Rallisi ( Yurtdışı )

17-18 Kasım 2018 Ovgoroz Rallisi

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası Takvimi

8 Nisan 2018

13 Mayıs 2018

15 Temmuz 2018

30 Eylül 2018

28 Ekim 2018