127 klasik slalom yapacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) tarafından organize edilen slalom şampiyonasının ikinci yarışı olan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonasına 127 klasik araç sahibi kayıt yaptırdı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) tarafından organize edilen slalom şampiyonasının ikinci yarışma rekor kayıt yapılırken, tam 127 araç bu akşamki yarışta slalom yapacak. KTKOD başkanı Burçin Aliusta kayıtlar ve yarışla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu gece organize edeceğimiz Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonamızın ikinci yarışına 127 klasik araç kaydını yaptırarak kayıtlarımızı kapattık. Kayıtların başladığı günden itibaren büyük bir ilgi gören yarışımıza göstermiş olduğunuz katılım ile bir kez daha ne kadar büyük bir aile olduğumuzu ispatladınız. Ciddi emek ve mesailerle organize etmeye çalıştığımız faaliyetlerimizi sahiplenmeniz , bizlerin yanında olarak destek vermeniz adına sonsuz teşekkür ederiz. Sizler bizlerin yanında olduğunuz sürece, bizler daha da büyük organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz. Bugünkü yarışa kaydını yaptıran ekiplerin en geç 18:30'da Cemsa Karting Tesislerinde olmaları ve kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. 19:30 civarında ilk arabamız start alarak şenlik havasındaki organizasyonumuz başlayacak. Üzülerek ifade etmek isteriz ki başka kayıt Kabul edilemeyecektir. Tüm mevcut kayıtlar sisteme girmiş ve kapı numaraları belirlenmiştir. Yarışa kayıt olan ekipler start saatine kadar kayıtlarını tamamlamaları gerekir. Herkese bir kez daha teşekkür eder , Lefkoşamızın gece yaz serininde gerçekleşecek olan klasik gecemizde bol sohbet ve eğlence dileriz.”