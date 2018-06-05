banner107
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
84 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
512 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
27 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
63 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
717 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
74 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
102 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
523 0
banner82
banner147

Özel kolejlerde TL'ye geçiş veya kur sabitlemesine gidildi

banner27

Özel kolejlerde TL'ye geçiş veya kur sabitlemesine gidildi
banner137

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, döviz kurlarındaki artışın eğitim alanında yarattığı sorunlara çözüm bulunması amacıyla özel okul temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonuç verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu girişimler sonucunda özel kolejler arasında Yakın Doğu Koleji, Doğa Okulları, TED Koleji, British Culture College ve Final Okulları okul ücretlerini Türk Lirası (TL) üzerinden belirlerken, Levent Kolej,  Girne Amerikan Koleji ve Necat British Kolej ise kur sabitlemesi uygulamasına başladı.

English School of Kyrenia’nın  (ESK) okul ücretlerinde serbest kur üzerinden Sterlin uygulamasına devam edeceği belirtildi.

Okul ücretlerini TL üzerinden belirleyen diğer özel okulların ise bu uygulamayı sürdüreceği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında süreçle ilgili bilgi verilerek, okul temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporun hükümetin bilgisine sunularak eğitim alanında alınabilecek önlemler doğrultusunda bir yol haritası çizilmesi planlandığı, halkın mevut durumun yarattığı olumsuzluktan daha fazla etkilenmemesi ve öğrencilerin psikolojik sorun yaşamasının önüne geçilmesi için Başbakanlık’ta Başbakan Tufan Erhürman ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Yapılan görüşmelerde yaşanan artışların hem okullara, hem ailelere, hem de öğrencilere daha fazla zarar vermemesi dikkate alınmış, özel okul yönetimlerinin de artışlar karşısında her kesimin ortak menfaatine yönelik önlem alınması yönünde hassasiyet duydukları görülmüştür” denildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.