Liseliler girişimcilik fikirlerini yarıştıracak

KISBÜ’nün düzenlediği, “KKTC Liselerarası Girişimcilik ve Fikir Yarışması” 10 Mart’ta yapılacak

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), “KKTC Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması” düzenliyor.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi – Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KISBÜ-PARGEM), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla ülkede ilk kez düzenlenen yarışmayla ilgili, lise öğretmenlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Lefkoşa AKM’de yapılan toplantıda, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, girişimcilik ve fikir yarışmasının KISBÜ’nün katkı koyduğu önemli bir proje olduğunu ifade ederek, “Bu proje kapsamında gençlerimizin sunduğu yenilikçi fikirler ve girişimcilik projelerinin, gençlerimizin ve ülkemizin geleceğine önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen KISBÜ-PARGEM ekibine ve siz değerli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarışmacı öğrencilere başarılar dilerim” dedi.

Prof. Tümer, liseli gençlerin eğitiminde KOSGEB’in eğitim desteği verecek olmasının alan çalışmalarının gençlere aktarılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

“LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YENİLİKÇİLİĞE DAYALI, GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK EDİLEREK, DESTEKLENECEK”

10 Mart 2018 Cumartesi günü yapılacak “KKTC Liselerarası Girişimcilik ve Fikir Yarışması”nın koşulları hakkında öğretmenlere detaylı bilgi veren KISBÜ-PARGEM Koordinatörü Aytül Bilen de, projenin genel amacının KKTC’de öğrenim gören lise öğrencilerinin, yenilikçiliğe dayalı, girişimciliğini teşvik ederek, desteklemek olduğunu belirterek, “Bunu yaparken de farklı bölgelerden gelen lise öğrencilerini bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamaktır” diye konuştu.

Lise öğrencilerinin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak, yenilikçiliği, girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı, böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Bilen, şöyle devam etti:

“Planlanan eğitim ve yarışma sonucu gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına, böylece bilinçli ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanacak”