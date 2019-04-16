KTOEÖS “göç yasası” için grev ve eylem yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “göç yasası” olarak nitelendirdiği ve çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığını belirttiği “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”nın değiştirilmesi talebiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı. Sendika, Meclis Başkanı, hükümette yer alan parti liderleri ve ana muhalefet partisiyle görüşerek adım atılması talebinde bulundu.

EYLEM: “ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR, İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Meclis önünde düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada “Öğretmenler arasında ayrımcılık yaratan yasalar çıkarıp öğretmenlerin sosyo- ekonomik statüsünü gerileterek öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırılmaya çalışıyorlar. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.

Hükümette yer alan bazı siyasi partilerin yasanın eşitsizlik yaratan bir yasa olduğu kabul ettiğini, bazılarının bu adaletsizliği ortadan kaldıracağı sözünü verdiğini ya da seçim manifestosunda yer verdiğini kaydeden Eylem, bugün kamu reformu çerçevesinde bahse konu yasanın kalıcı hale getirilmeye hedeflendiğini savundu.

Yasada talep ettikleri düzenlemelerin yapılması için gerekli kaynağın bulunmadığı gerekçelerini kabul etmediklerini ifade eden Eylem, üç kez emekli olan siyasilerin bulunduğu, vergi kaçakçılığının devam ettiği, üçlü kararname ile siyasi atamaların sürdüğü bir ortamda kaynak yetersizliği gerekçesine inanmadıklarını belirtti.

Hükümetleri, ekonomi, eğitim, nüfus konusunda sorun çözememekle eleştiren Selma Eylem, hükümet eden siyasi partilerin politikalarının birbirinin kopyası olduğunu da savundu.

Eylem, KTOEÖS olarak ücretsiz, nitelikli, laik, bilimsel eğitim için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

PARTİ BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞMELER

Sendika Başkanı Selma Eylem, Meclis önündeki konuşmasının ardından, bazı sendika temsilcileriyle birlikte Meclis’e girip hükümette yer alan siyasi partilerin başkanları, Meclis Başkanı ve ana muhalefet başkanları ile görüşüp, Meclis’te ivediliği alınan yasa tasarısının Sendika tarafından güncelleştirilmiş şeklini sundu.

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem, bu görüşmelerde yasanın aynı işi yapanlar arasında eşitsizlik yarattığını, bu sorunun giderilmediği süre uzadıkça, sorunun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirtip adım atılmasını talep etti.

ERHÜRMAN: “PERŞEMBE BAKANLAR KURULU’NDA GÖRÜŞECEĞİZ”

KTOEÖS heyetiyle görüşen Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuyu perşembe yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendireceklerini, aynı işi yapanlar arasındaki maaş farkının kapatılması için bir şeyler yapıldığını, bunun yeterli olmadığının farkında olduklarını söyledi.

Hükümette yer alan 4 partinin sorunun kaldırılmasıyla ilgili bakış açısının olumlu olduğunu kaydeden Erhürman, konuyu değerlendirdikten sonra tekrardan Sendika ile istişare edeceklerini söyledi.

ÖZERSAY: “FARKIN KADEMELİ KAPATILMASI İÇİN ÇABA ORTAYA KOYDUK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin farkın kademeli olarak kapatılması için ortaya bir çaba koyduğunu, sorunun giderilmesi konusunda görüş değişikliğinin söz konusu olmadığını, ancak farkın ne kadar süre içerisinde kapatılacağının halen bir soru işareti olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın farkın kapatılmasına yönelik, mali imkânlar gözetilerek geliştireceği bir programa destek vermekten geri durmayacaklarını ifade eden Özersay, konunun Perşembe günü Bakanlar Kurulu toplantısında konuşulacağını kaydetti.

DENKTAŞ: “NİYETİMİZ VAR ANCAK…”

Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, yasanın yarattığı olumsuz durumun giderilmesi için her zaman niyetlerinin var olduğunu ancak mali açıdan şimdi ele alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Mali açıdan çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Denktaş, yaşanan doğal afet, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ve Türkiye’deki sistem değişikliğinin yaratacağı sorunların öngörülemeyen sıkıntılar olduğunu anlattı.

Konuyla ilgili bir hazırlığı olduğunu, sendikayla da bunları görüşeceğini kaydeden Denktaş, konunun gündeminde olduğunu ancak ekonomik sorunlardan dolayı ötelemek zorunda olduğunu ifade etti.

ÖZYİĞİT: “SENDİKANIN SUNDUĞU ÇALIŞMAYI İNCELEYECEĞİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasanın etkilerinin azaltılması için hayat pahalılığının söz konusu yasa kapsamında işe alınanlara daha yüksek oranda yansıtıldığını, bunu desteklediklerini ancak yeterli olmadığını ifade etti.

Barem skalası ile yaratılan anomalileri ortadan kaldırmanın temel hedef olduğunu kaydeden Özyiğit, sendika tarafından sunulan çalışmayı inceleyeceğini söyledi.

TATAR: “HERKESE İYİLEŞTİRME YAPILMASINI SAVUNUYORUZ”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar da UBP olarak ülke koşullarına göre herkesin ücret ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını savunduklarını, yasa ile oluşan mağduriyetin giderilmemesinde herkesin mağduriyeti olduğunu ifade etti.

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise, her sene sorunun büyüdüğünü Hükümette olanların bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

ULUÇAY: “CİDDİ EŞİTSİZLİK”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise yasanın çalışanlar arasında ciddi eşitsizlik yarattığını, bu eşitsizliğin giderilmesi için hükümetin hassasiyetinin bulunduğunu söyledi.

Yasada düzenlemenin yapılması konusunda henüz bir takvim vermenin mümkün olmadığını söyleyen Uluçay, hükümetin bir adım atacağına inandığını söyledi.