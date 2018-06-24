Lefkoşa Montessori’de gurur gecesi

Lefkoşa Montessori Okulu 2017-2018 Akademik Yılı mezunu 14 çocuk, muhteşem bir törenle diplomalarını aldı

KKTC'de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren Kıbrıs Montessori Okulları'nın Lefkoşa şubesinde geçen gerçekleştirilen karne töreninin ardından bu kez diploma sevinci yaşandı. Lefkoşa Montessori Okulu 2017-2018 Akademik Yılı mezunu 14 çocuk, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen muhteşem bir tören ile diplomalarını aldı. Sunuculuğunu Montessori öğretmenlerinden Neziha İnce’nin yaptığı törene Kıbrıs Montessori Okulları öğretmenleri, mezun olan çocuklarının aileleri ve aile yakınları katıldı. Lefkoşa Montessori Okulu’nda tören, mezun olan çocukların ellerinde meşale ve Montessori eğitim sistemini vurgulayan yaftalarla tören alanına girişi ile başladı. Törende yaşama hakları elinden alınmış çocuklar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından materyal devir teslim töreni yapıldı. Mezuniyet kutlamaları ise mezun çocukların güne özel hazırladıkları muhteşem dans gösterileri ile başladı. Kıbrıs Montessori Okulları Yoga ve Zumba Dans Öğretmeni Burçe Güliçli’nin eşliğinde sahne alan çocuklar, sahne performansı ile izleyenleri adeta büyüledi. Dans gösterilerinin ardından diploma törenine geçildi. Çocuklar, diplomalarını büyük bir heyecan ve gururla aldı. Lefkoşa Montessori Okulu öğrencileri, diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. Diploma töreninin tamamlanmasından sonra, Kıbrıs Montessori Okulları öğretmenleri ve törene katılan aileler ile birlikte mezuniyet pastası kesildi. Çocuklara mezuniyet hediyeleri takdim edildi. Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.