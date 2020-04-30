Nöbetçi eczaneler (30 Nisan 2020)

LEFKOŞA
YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
03922287866
05338540953
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922281867
05338638010
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
03923300830
05338777011
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli
03922234565
05338840415
GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
05338701946
05338701946
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1 A Kozan Döviz Yanı
03928151188
05338490974
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası Yanı)
03928160543
05338320108
MAĞUSA
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.
03923655959
05488492932
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
03923662928
05338463320
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU
03923654240
05338804240
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
03927143252
05338414707
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
05338239004
İSKELE
SELİN ECZANESİ
İskele
03923712856
05338733089
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA
03923733360
05338566444
ALT MESARYA
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy
03922369100
05488339100
KARPAZ
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
05338607247
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
05338325742
05488605554
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46
0533 860 63 96
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Menekşe Sok. NO:2 / B Gaziveren
0392 723 79 97