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Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
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KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
303 0
 
Güney’de karantina bitiyor
Güney’de karantina bitiyor
33 0
Belça yönetiminden çalışanlarına jes
Belça yönetiminden çalışanlarına jes
270 0
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
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FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
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520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
80 0
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Nöbetçi eczaneler (30 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (30 Nisan 2020)

LEFKOŞA

YELİM ECZANESİ

ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

03922287866

05338540953

DİLEK ECZANESİ

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa

03922281867

05338638010

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

03923300830

05338777011

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

03922234565

05338840415

GİRNE

EMİN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

05338701946

05338701946

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1 A Kozan Döviz Yanı

03928151188

05338490974

GÜNDAL ECZANESİ

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı – İktisat Bankası Yanı)

03928160543

05338320108

MAĞUSA

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.

03923655959

05488492932

PETEK ECZANESİ

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

03923662928

05338463320

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU

03923654240

05338804240

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

03927143252

05338414707

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

05338239004

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

03923712856

05338733089

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA

03923733360

05338566444

ALT MESARYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy

03922369100

05488339100

KARPAZ

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

05338607247

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

05338325742

05488605554

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

0392 727 76 46

0533 860 63 96

SIDIKA UMAR ECZANESİ

Menekşe Sok. NO:2 / B Gaziveren

0392 723 79 97

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