Nöbetçi eczaneler (3 Nisan 2020)

LEFKOŞA
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
0392 223 51 80
DERYA ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu
0392 227 61 98
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı
0392 227 76 76
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yanı
0392 227 92 70
GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak
0533 870 19 46
ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum
0548 853 15 53
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı
0392 815 14 47
MAĞUSA
BARIŞER ECZANESİ
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI
0392 366 40 40
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı
0392 366 19 09
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
0392 365 60 60
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ İskele
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3
0392 371 22 24
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE
0392 373 33 60
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili
0392 397 82 22
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
0533 832 57 42
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele
0392 374 51 70
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
0392 727 85 00
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
0392 727 82 40