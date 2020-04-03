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Hastürk; “Sanat İyileştirir”
Hastürk; “Sanat İyileştirir”
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Nöbetçi eczaneler (3 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (3 Nisan 2020)

LEFKOŞA

ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

0392 223 51 80

DERYA ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu

0392 227 61 98

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı

0392 227 76 76

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yanı

0392 227 92 70

GİRNE

EMİN ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak

0533 870 19 46

ARKAN ADIŞANLI ECZANESİ

Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Veli Kardeşler (Pirelli) yanı Karakum

0548 853 15 53

GİRNE ECZANESİ

Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı

0392 815 14 47

MAĞUSA

BARIŞER ECZANESİ

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI

0392 366 40 40

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı

0392 366 19 09

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

0392 365 60 60

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ İskele

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

0392 371 22 24

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE

0392 373 33 60

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

Belediye Dük No:1 Vadili

0392 397 82 22

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

0533 832 57 42

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

0392 374 51 70

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

0392 727 85 00

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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