Nöbetçi eczaneler (3 Kasım 2019)

Lefkoşa / Ayşe Bıyıklıoğlu Eczanesi
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
0392 223 67 50
Lefkoşa / Pervin Eczanesi
Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Hz. Ebubekir Cami çaprazı Türk Hava Yolları karşısı, Bozalp Komplex Küçük Kaymaklı
0392 225 28 18
Lefkoşa / Gönül Eczanesi
Şht Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Lemar yolu, Sülkem Simit Evi çaprazı
0392 227 84 61
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market ve Papageno yanı
0392 815 20 25
Girne / Şifalı Eczanesi
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak
0533 846 33 30
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Lefke / Nane Limon Eczanesi
Ecevit Caddesi Yeşilyurt
0392 727 74 70
Mağusa / Aybenk Eczanesi
Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren yolu
0392 365 10 11
Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt. 3 Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
0390 365 55 18
Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir
0392 232 35 00
Alt Mesarya / Gürsoy Eczanesi
Akdoğna
0392 377 84 49
İskele / Gökberk Alp Yakar Ezanesi
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi arkası
0539 109 95 77
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apartmanı No: 3 Çayırova
0533 821 96 06
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56