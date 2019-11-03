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MTG çok farklı
MTG çok farklı
15 0
Dr. Küçük anı parası tanıtıldı
Dr. Küçük anı parası tanıtıldı
50 0
 
“Atıl durumdaki emlaklar kamulaştırılacak”
“Atıl durumdaki emlaklar kamulaştırılacak”
50 0
Elektrikte kış tarifesi dönemi
Elektrikte kış tarifesi dönemi
35 0
KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
20 0
237 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
37 0
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Nöbetçi eczaneler (3 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (3 Kasım 2019)
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Lefkoşa / Ayşe Bıyıklıoğlu Eczanesi

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

0392 223 67 50

Lefkoşa / Pervin Eczanesi

Haydar Alieyev Cad. Berber Tarlası Dük. 12/C Hz. Ebubekir Cami çaprazı Türk Hava Yolları karşısı, Bozalp Komplex Küçük Kaymaklı

0392 225 28 18

Lefkoşa / Gönül Eczanesi

Şht Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Lemar yolu, Sülkem Simit Evi çaprazı

0392 227 84 61

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Yok Yoktur Market  ve Papageno yanı

0392 815 20 25

Girne / Şifalı Eczanesi

Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak

0533 846 33 30

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Lefke / Nane Limon Eczanesi

Ecevit Caddesi Yeşilyurt

0392 727 74 70

Mağusa / Aybenk Eczanesi

Cahit Sıtkı Tarancı Sok. Reflex Tim Apt. Karakol Bölgesi Gülseren yolu

0392 365 10 11

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt. 3 Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0390 365 55 18

Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir

0392 232 35 00

Alt Mesarya / Gürsoy  Eczanesi

Akdoğna

0392 377 84 49

İskele / Gökberk Alp Yakar Ezanesi

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi arkası

0539 109 95 77

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apartmanı No: 3 Çayırova

0533 821 96 06

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

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