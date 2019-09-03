Nöbetçi eczaneler (3 Eylül 2019)

Lefkoşa / Ferin Eczanesi
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzeri, Halk Bankası yanı Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. No:35 Yenikent Gönyeli
0392 223 42 82
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik
0392 228 14 78
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çeberi
0392 815 20 69
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Mağusa / Emir Eczanesi
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/A Karakol Bölgesi
0392 365 54 54
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Narlık Sok. Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı
0392 365 29 89
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856