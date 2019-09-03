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Nöbetçi eczaneler (3 Eylül 2019)

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Nöbetçi eczaneler (3 Eylül 2019)
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Lefkoşa / Ferin Eczanesi

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzeri, Halk Bankası yanı Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. No:35 Yenikent Gönyeli

0392 223 42 82

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik

0392 228 14 78

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çeberi

0392 815 20 69

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Mağusa / Emir Eczanesi

Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/A Karakol Bölgesi

0392 365 54 54

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Narlık Sok. Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı

0392 365 29 89

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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